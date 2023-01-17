В Новосибирске пенсионер получил справку о своей «смерти»

В Новосибирске пенсионер неожиданно узнал о том, что числится в списках погибших граждан. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске пенсионер неожиданно узнал о том, что числится в списках погибших граждан. На мужчину подала в суд мэрия из-за неправильно установленного забора. Когда он явился суд, то ему внезапно сообщили, что он снят с учета.

— Я явился в суд, где судья ознакомила меня со справкой о том, что я, оказывается снят с учета еще 2 года назад в связи со смертью. Сейчас справка у меня на руках, — рассказал пенсионер изданию «Прецедент».

В справке указано, что с учета мужчина был снят еще в декабре 2020 года. Сибиряк обратился МВД, чтобы разобраться в произошедшем.

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