Новосибирскому пенсионеру, который зарезал соседку и поджег ее дом, дали восемь лет

Новосибирского пенсионера приговорили к 8 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирского пенсионера, который зарезал соседку и поджег ее дом в Ленинском районе, приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Мужчину признали виновным по трем статьям. Это убийство (ч.1 ст.105 УК РФ), умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и незаконное проникновение в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ).

По данным следствия, утром 25 декабря 2021 года пенсионер проник в дом к женщине. Сибиряк ударил соседку ножом в шею и скрылся. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте.

В какой-то момент злоумышленник решил вернуться и скрыть следы преступления. Он поджег дом, после чего ушел.

− В результате поджога собственнику жилого помещения причинен ущерб в значительном размере. Мотивом совершения преступлений явились длительные конфликтные отношения между соседями, − рассказали в Следкоме.

Суд признал пенсионера виновным. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

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