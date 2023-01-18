Просто «фу!»: Жительница Новосибирска нашла длинный волос в куске пиццы

Волос был в куске. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска нашла длинный светлый волос в куске пиццы. Женщина заказала ее на новогодних праздниках для гостей. Когда дети поели, сибирячка взяла кусок и себе и заметила в нем волос.

- Причем волос был прям запечен в тесте и начинке. Просто фу! Собрав остатки еды, закинула в мусорку, - пишет сибирячка на сайте Flamp. - Меня больше всего поразила служба контроля качества: отправила им в мессенджер фото с волосом, подтверждение оплаты заказа. Они мне предложили компенсацию: 0,5 морса или чизкейк.

Женщина решила прийти в кафе, где заказывала пиццу и принесла им кусок пиццы с волосами. Никакой реакции не было.

На Flamp компания ответила на отзыв клиентки. Они извинились перед ней и объяснили свою позицию.

- Все претензии к продукции, требующие обмена или возврата денег, принимаются при условии возврата не менее 50% порции проблемного продукта. Эта информация указана на нашем сайте и не является закрытой. Сожалеем, что предложенный комплимент от лица компании Вас не устроил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер