На Алтае на курорте «Манжерок» загорелся крупнейший пятизвёздочный отель

В строящемся отеле загорелся утеплитель на цокольном этаже. Фото: "Barnaul 22"

На Алтае загорелся строящийся пятизвёздочный отель, который располагается на курорте «Манжерок».

— Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-й пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части села Манжерок, — рассказал «Amic.ru» со ссылкой на региональный МЧС.

Пожар начался на цокольном этаже, где шли строительные работы. Они же и стали причиной возгорания, а точнее утеплитель. При пожаре пострадала площадь в 10 квадратов. Обошлось без пострадавших.

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