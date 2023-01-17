МУП «Спецавтохозяйство» стало главным по вывозу мусора в Новосибирске

Предприятие стало основным подрядчиком по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирске. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За вывоз мусора со всей территории Новосибирска теперь отвечает МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в мэрии города.

Как подчеркнули на сайте муниципалитета, предприятие стало основным подрядчиком по вывозу твердых коммунальных отходов. Мэр Анатолий Локоть принял участие в выездном совещании и оценил качество работы МУП.

− Сегодня предприятие отвечает полностью за вывоз твердых коммунальных отходов со всей территории города. И как мы видим, ситуация на сегодня практически стабилизировалась, это заметно по снижению количества обращений от жителей, − отметил градоначальник.

Глава города считает, что «Спецавтохозяйство» продемонстрировало готовность выполнять свои обязанности. Предприятие располагает 150 современными машинами, которые могут уплотнять и вывозить на полигоны большое количество мусора.

По словам директора МУП Андрея Зыкова, днем на линию выходят до 65 машин. Также к работе привлекают технику сторонних организаций. Их доля составляет около 10-15%.

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