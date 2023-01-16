Депутата из Новосибирской области Терещенко обвинили в прогуле из-за проводов мобилизованных

Терещенко обвинили в прогуле за проводы мобилизованных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат горсовета Барабинска написал заявление в прокуратуру на своего коллегу Константина Терещенко. В нем он указал, что 28 сентября 2022 вместо нахождения на своем рабочем месте в Новосибирске, Терещенко был в ДК в Барабинске, где «ходил с фотоаппаратом и фотографировал людей». Депутат посчитал, что Терещенко прогулял работу, а значит нанес ущерб бюджету РФ.

— Действительно, 28 сентября я находился в Барабинске. В этот день была очередная отправка мобилизованных ребят из Барабинска, а также из Здвинска, — пояснил Константин Терещенко на свой страничке в соцсетях. — В этот день в 8 утра я прибыл из Москвы, где до этого находился в командировке. По прибытию посчитал необходимым поехать и поддержать ребят, которых мобилизовали, и их семьи. Законом и Трудовым кодексом это не запрещено. Кончено, можно было день находится дома после перелетов и дороги, но я этого делать не стал.

Барабинские депутаты ранее уже жаловались на Константина Терещенко. В конце октября они отправили в СК заявление, в котором указали, что Терещенко в личных целях использует служебный автомобиль «УАЗ Пикап». Депутат подтвердил, что доставлял на нем посылки с гуманитарной помощью для мобилизованных из Барабинска в Новосибирск. Однако указал, что «УАЗ» не был служебным автомобилем.

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