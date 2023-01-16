В Новосибирской области пять человек заразились микст-инфекцией

Пять случаев микст-инфекции зафиксировали в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пять случаев микст-инфекции зарегистрировали в Новосибирской области. Об этом сообщили на оперативном совещании в понедельник, 16 января.
Микст-инфекция – это когда человек одновременно заболевает гриппом и коронавирусом. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, подобные «комбо» болезней выявлялись и ранее.
− У нас такие единичные случаи. Активно проводятся тестирования, − подчеркнул Александр Щербатов.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отметил, что в регионе выявлено пять случаев микст-инфекции. Пациентов с подозрением на нее госпитализируют – они попадают в инфекционную больницу.
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