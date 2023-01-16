В Новосибирской области пять человек заразились микст-инфекцией

Пять случаев микст-инфекции зафиксировали в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять случаев микст-инфекции зарегистрировали в Новосибирской области. Об этом сообщили на оперативном совещании в понедельник, 16 января.

Микст-инфекция – это когда человек одновременно заболевает гриппом и коронавирусом. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, подобные «комбо» болезней выявлялись и ранее.

− У нас такие единичные случаи. Активно проводятся тестирования, − подчеркнул Александр Щербатов.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отметил, что в регионе выявлено пять случаев микст-инфекции. Пациентов с подозрением на нее госпитализируют – они попадают в инфекционную больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber