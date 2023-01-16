Новосибирская прокуратура организовала проверку после падения школьницы на пешеходном переходе

Новосибирская прокуратура проверила пешеходный переход, на котором недавно поскользнулась школьница. Фото: прокуратура НСО
Новосибирская прокуратура проверила пешеходный переход, на котором недавно поскользнулась школьница. Выяснилось, что «зебру» не очистили от снега и наледи − из-за этого чуть не произошла трагедия.
Пешеходный переход находится между домами №13 и №18 на Курчатова. Недалеко от него расположена школа. 13 января желавшая перейти проезжую часть девочка споткнулась и полетела на дорогу. В это время мимо проезжал автобус – ребенка едва не затянуло под колеса.
Местные жители пожаловались на то, что переход совсем не чистят. Поэтому ходить там достаточно опасно.
Сотрудники прокуратуры в этом убедились.
− Установлено, что пешеходный переход не был надлежащим образом очищен от снега и наледи, что могло быть одной из причин данного происшествия, − сообщили в ведомстве.
После организации проверки «зебру» расчистила обслуживающая организация МКУ города Новосибирска «ДЭУ 6». Прокурор Калининского района лично выехал на место и оценил качество работы.
Прокурор Калининского района лично выехал на место и проверил, как очистили пешеходный переход. Фото: прокуратура НСО
Директору МКУ объявили предостережение о недопустимости нарушений закона.
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