Новосибирская прокуратура организовала проверку после падения школьницы на пешеходном переходе

Новосибирская прокуратура проверила пешеходный переход, на котором недавно поскользнулась школьница. Фото: прокуратура НСО

Новосибирская прокуратура проверила пешеходный переход, на котором недавно поскользнулась школьница. Выяснилось, что «зебру» не очистили от снега и наледи − из-за этого чуть не произошла трагедия.

Пешеходный переход находится между домами №13 и №18 на Курчатова. Недалеко от него расположена школа. 13 января желавшая перейти проезжую часть девочка споткнулась и полетела на дорогу. В это время мимо проезжал автобус – ребенка едва не затянуло под колеса.

Местные жители пожаловались на то, что переход совсем не чистят. Поэтому ходить там достаточно опасно.

Сотрудники прокуратуры в этом убедились.

− Установлено, что пешеходный переход не был надлежащим образом очищен от снега и наледи, что могло быть одной из причин данного происшествия, − сообщили в ведомстве.

После организации проверки «зебру» расчистила обслуживающая организация МКУ города Новосибирска «ДЭУ 6». Прокурор Калининского района лично выехал на место и оценил качество работы.

Прокурор Калининского района лично выехал на место и проверил, как очистили пешеходный переход. Фото: прокуратура НСО

Директору МКУ объявили предостережение о недопустимости нарушений закона.

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