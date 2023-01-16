Губернатор Новосибирской области заявил о наращивании темпов и объемов реализации национальных проектов региона

Новосибирская область активно набирает темпы реализации национальных проектов. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирской области поставлен рекорд по объему выделенных средств на реализацию нацпроектов. Об этом глава региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании с членами областного правительства и главами муниципальных образований.

– В 2022 году на национальные проекты было выделено более 54 миллиардов рублей на территории Новосибирской области. Больше всего финансирования было запланировано на дороги, демографию и здравоохранение. Кассовое исполнение составило 92,5 %, – сообщил в докладе на совещании министр экономического развития региона Лев Решетников.

Всего в прошлом году регион реализовывал 46 проектов. Велась работа по достижению 225 показателей. Из 54 миллиардов рублей более 30 – средства федерального бюджета, 23,8 миллиарда – областной бюджет.

– По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика, – подчеркнул Андрей Травников. – У нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году.

Также губернатор отметил, что область предъявляет жесткие требования к подрядчикам: им не платят наперед за работу, которую они не успели доделать. Кроме того, в области есть собственные программы по строительству и благоустройству. К примеру, программа капитального ремонта школ.

С 2019 по 2022 годы на территории Новосибирской области было освоено более 153 миллиардов рублей по нацпроектам, сообщили в пресс-службе областного правительства. Благодаря этому в регионе построили новые школы и детсады, открыли модельных библиотеки и фельдшерско-акушерские пункты в районах области. Кроме того, были переоборудованы больницы, благоустроены территории и отремонтированы дороги.

В 2023 году Андрей Травников пообещал продолжать оказывать всестороннюю поддержку со стороны правительства Новосибирской области при реализации проектов. На такую же помощь добросовестные подрядчики могут рассчитывать со стороны Заксобрания региона.

Напомним, Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов, участвующих в программе, и входит в топ-10 с наибольшими объёмами финансирования.

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