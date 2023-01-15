На месте работают сотрудники полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирские полицейские рассказали подробности столкновения фуры и автобуса. Напомним, ДТП произошло вечером 15 декабря на трассе между Бердском и Искитимом.

- По предварительной информации, сегодня в 16.15 водитель, следуя на автомобиле Скания, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту «Барнаул-Новосибирск», - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фура перекрыла несколько полос. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В автобусе было 30 пассажиров. Известно, что пострадала 73-летняя женщина.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

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