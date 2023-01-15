Новосибирец пожаловался на стаю бродячих собак возле детского сада

Собак заметили возле детского сада. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

Новосибирец пожаловались на стаю бродячих собак возле детского сада. Он заметил их в Кировском районе недалеко от садика на улице Мира. Очевидцы удалось снять стаю на видео и опубликовать ролик в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что больше 10 собак гуляли возле садика. После они убежали в сторону жилых домов. Автор видео попытался позвать дворняг к себе свистом, но стая не обратила на это внимание.

В комментариях под постом люди высказали свое мнение насчет увиденного:

- Около месяца гуляют, пока ребенка не загрызут так и останется.

- Была я там. Они вообще спокойные, не агрессивные, навряд ли на кого то нападут, пока сами люди их не тронут. Кстати некоторые из них с бирками.

- Бегут по своим делам, никого не трогают, агрессии не проявляют. Покормите их

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