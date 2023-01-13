В Новосибирске 14 января откроют автобусное движение по улице Гидромонтажной

С 14 января по Гидромонтажной официально откроют проезд для общественного транспорта. Фото: "Навигатор"

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске с 14 января официально откроют движение общественного транспорта по улице Гидромонтажной. Об этом сообщил «Навигатор» со ссылкой на начальника благоустройства, озеленения, транспорта и РАТИ Светлану Чудакову.

После открытия улицы на маршруты вернутся автобусы №45, 45к, 23, 48, которые с сентября курсировали по временной схеме через улицу Печатников.

Планировалось, что ремонт теплотрассы, из-за которого и перекрыли Гидромонтажную, завершится до Нового года, однако из-за морозов сроки перенесли. 12 января по улице разрешили проезжать личному транспорту. Сегодня, 13 января, по ней пустили общественный транспорт, однако людей не предупредили и возникла неразбериха.

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