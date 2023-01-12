В мэрии Новосибирска рассказали, может ли кондуктор высадить ребенка без денег из транспорта

В Новосибирске последние несколько дней держались сильные морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске последние несколько дней держались сильные морозы. И в этот период снова стала актуальной проблема детей, которых высаживали из транспорта, когда они не могли оплатить проезд. Мы спросили у мэрии, имеют ли кондуктор право поступать таким образом.

— В соответствии уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта с 7 марта 2021 года пассажиры, не достигшие возраста шестнадцати лет, следующие без сопровождения совершеннолетнего лица, могут не покидать транспортное средство при невозможности осуществить оплату за проезд, — ответили в департаменте транспорта мэрии на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о нескольких случаях, произошедших с детьми в транспорте во время новогодних каникул. Ребят высаживали на мороз, когда они отказывались оплачивать проезд, несмотря на то, что по закону делать это были не обязаны.

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