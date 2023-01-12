Новосибирские следователи показали фото мальчика, растерзанного маламутом

Ребенок идет на поправку. Фото: СК по НСО

Новосибирские следователи показали фото 8-летнего мальчика, растерзанного маламутом. ЧП произошло 9 января в поселке Кольцово. Огромный маламут, который был выпущен на улице без присмотра, напал на ребенка и вцепился ему в лицо. Мальчика от собаки отбивали прохожие, они же и отвезли его в больницу.

— На сегодняшний день ребенок чувствует себя хорошо, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, поэтому представителю следственного управления разрешили навестить мальчика. Он идет на поправку под пристальным вниманием медиков в больнице, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что после произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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