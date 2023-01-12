В Новосибирске клиентка фитнес-клуба обвинила тренера в принуждении к телесному контакту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска обвинила фитнес-тренера в непрофессиональном поведении. На сайте отзывов «Фламп» она заявила, что мужчина принуждал ее к телесному контакту. Произошло это, по словам сибирячки, в фитнес-клубе на улице Семьи Шамшиных в октябре 2022 года.

– Тренер настаивал на выполнении парного упражнения на пресс. При этом мы должны были лечь ногами друг к другу, сцепиться ногами с партнером и передавать мяч при поднятии корпуса. Мне, как девушке, неприятен подобный телесный контакт с незнакомым человеком. Тренер предлагал выполнить это упражнение с мужчиной или с девушкой, которые также пришли на тренировку. Я отказалась, – написала сибирячка на Flamp.

По словам жительницы Новосибирска, тренер некоторое время настаивал. Но после все же уступил клиентке. Упражнение она в итоге делала одна. Однако в конце тренировки мужчина заявил, что возиться с девушкой больше не намерен. А еще, по ее словам, нелицеприятно выразился в ее адрес.

– Он сказал: «у тебя в голове какой-то гвоздь, тебе с ним надо разбираться. Чтобы больше я такого не видел». Это была моя последняя тренировка у этого тренера. Абонемент продлевать не стала, – добавила девушка.

Она призвала руководство принять меры, чтобы тренер не позволял такого отношения к клиентам.

На момент публикации ситуацию в фитнес-клубе не прокомментировали.

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