Пробки и несколько аварий затруднили движение по улицам Новосибирска морозным утром 12 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

За окном -31, на дорогах пробки и сразу несколько аварий. Большинство улиц на карте как обычно подсвечены красным. Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы.

Как сообщает «2ГИС», пробки на проезде Энергетиков, площади Труда, улицах Широкой и Станционной. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по Титова, Немировича-Данченко и Троллейной. Затор на улице Блюхера, а также на Октябрьском мосту.

На правом берегу авария и пробка на Большевистской, улицах Восход, Никитина и Кирова. Сложно проехать из-за ДТП по улицам Гоголя, Дуси Ковальчук и Кропоткина. На Красном проспекте тоже затор. На Бориса Богаткова пробка из-за аварии.

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