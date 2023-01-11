Под Новосибирском мошенница продала подруге заложенный кредиторам автомобиль

Мошенница продала подруге заложенный автомобиль за 650 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Бердский горсуд приговорил жительницу Новосибирска к 22 месяцам лишения свободы условно за мошенничество. Женщина продала подруге заложенный кредиторам автомобиль.

— В марте 2021 года обвиняемая оформила микрозайм в 150 тысяч рублей под залог принадлежащего ей автомобиля Nissan Note. Она могла пользоваться машиной, но не продавать. Однако через некоторое время из-за финансовых трудностей решила продать авто своей подруге за 650 тысяч рублей. О том, что машина в залоге обвиняемая умолчала, — рассказали в суде.

Обман вскрылся, когда подруга решила перепродать авто другому владельцу. В итоге мошенницу приговорили к 22 месяцам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 650 тысяч рублей. Пока что женщина возместила своей подруге только 10 тысяч рублей ущерба.

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