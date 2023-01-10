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НовостиОбщество10 января 2023 20:02

В Новосибирской области в 2022 году поженились 22,5 тысячи пар

Количество свадеб в два раза превысило разводов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в 2022 году было заключено 22 529 браков.

В Новосибирской области в 2022 году было заключено 22 529 браков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в 2022 году было заключено 22 529 браков. Такие данные приводит статистика Управления по делам ЗАГС региона за прошедший год.

— В Новосибирской области в 2022 году было зарегистрировано 22 529 браков и 13 888 разводов, — сообщили в управлении.

Пик свадеб в регионе пришелся на сентябрь — в этом месяце было заключено 2 816 браков. А вот больше всего разводов было зарегистрировано в августе — 1 354 акта.

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