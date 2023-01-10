Синоптики назвали самые теплые и самые холодные дни в Новосибирске за 65 лет

За последние несколько дней в Новосибирскую область после резкого потепления пришли морозы до -40 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние несколько дней в Новосибирскую область после резкого потепления пришли морозы до -40 градусов. Однако, как оказалось, по сравнению с сибирскими холодами 50-летней давности, это еще не предел.

Синоптики сервиса «Погода и климат» составили таблицу с самыми холодными зимними днями в регионе за последние 65 лет.

Так, согласно показателям, ниже всего температура падала в феврале 1969 года — тогда столбик термометра показывал -46, 3 градусов, не сильно отличалась и январская температура в том же году — -46, 2 градусов. А вот самый холодный декабрь пришелся на 1968 год — тогда температура была -45. 7 градусов.

Но были в Сибири и аномально жаркие зимы. Так, самый жаркий зимний день в Новосибирске был в феврале 1962 года — тогда температура поднялась до +5. 1 градуса. Чуть прохладнее было в декабре 1975 года — +4. 8, и в январе 2007 — +4. 1.

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