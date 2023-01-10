33% новосибирцев верят в народные приметы

Каждый третий новосибирец оказался суеверным человеком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый третий новосибирец — 33% верит в народные приметы. Причем женщины оказались более суеверны, чем мужчины — 35% против 27%. К такими результатам пришли аналитики онлайн-портала SuperJob, проведя социологический опрос.

Также аналитики выяснили, представители каких профессий более суеверны. Оказалось, что лидируют медсестры.

— Больше всего суеверных людей оказалось среди медсестер — 43%, следом идут продавцы-консультанты — 34%, замыкают тройку лидеров менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — по 32%, — сообщили в SuperJob.

В пятерку самых суеверных специальностей также вошли врачи, HR-менеджеры и водители — по 30%, 29% суеверных опрошенных оказались представителями таких профессий как региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие.

Меньше всего суевериям оказались подвержены представители IT-сферы и менеджеры по маркетингу — по 13%, а также аналитики — 15%.

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