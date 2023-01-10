В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО 29-летнего пулеметчика

В Новосибирской области похоронили 29-летнего Александра Троегубова, погибшего на СВО. Фото: администрация Кыштовского района

В Новосибирской области похоронили 29-летнего Александра Троегубова, погибшего на СВО. Сибиряк отправился на спецоперацию добровольно.

— Александр отслужил в рядах Воздушно-десантных войск (98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября), в Иваново. А потом подписал контракт и служил уже в одной из частей спецназначения в Новосибирске. По завершении контракта работал охранником, растил сына и дочь, — рассказали в администрации Кыштовского района. — В конце октября Александр Троегубов ушел добровольцем в зону СВО. «Почему всех призвали а меня нет? Я должен быть там» — таковы были его слова.

20 декабря пулеметчик Александр Троегубов (позывной «Кормилец») пал смертью храбрых на артемовском направлении. Посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронили Александра на сельском кладбище в селе Агачаулово 8 января.

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