В Новосибирске с 15 января запретят парковаться на Блюхера

Парковку на Блюхера запретят с 15 января.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске с 15 января изменится схема движения на транспортной развязке улицы Блюхера. Из-за этого там запретят парковку.
— Парковаться будет запрещено вблизи домов № 58, 54, 46 по Блюхера, а также у микрорайона «Горский», — рассказали в мэрии.
Там установят знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Изменения в муниципалитете пояснили повышением безопасности дорожного движения.
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