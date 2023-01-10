В Новосибирске с 15 января запретят парковаться на Блюхера

Парковку на Блюхера запретят с 15 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 15 января изменится схема движения на транспортной развязке улицы Блюхера. Из-за этого там запретят парковку.

— Парковаться будет запрещено вблизи домов № 58, 54, 46 по Блюхера, а также у микрорайона «Горский», — рассказали в мэрии.

Там установят знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Изменения в муниципалитете пояснили повышением безопасности дорожного движения.

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