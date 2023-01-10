Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 14:55

В Новосибирске с 15 января запретят парковаться на Блюхера

Об этом сообщили в мэрии
Надежда КАСЬЯНОВА
Парковку на Блюхера запретят с 15 января.

Парковку на Блюхера запретят с 15 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 15 января изменится схема движения на транспортной развязке улицы Блюхера. Из-за этого там запретят парковку.

— Парковаться будет запрещено вблизи домов № 58, 54, 46 по Блюхера, а также у микрорайона «Горский», — рассказали в мэрии.

Там установят знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Изменения в муниципалитете пояснили повышением безопасности дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер