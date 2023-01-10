«Уснуть невозможно»: мистический ночной «колокольный звон» лишил новосибирцев сна

Новосибирцы пожаловались на ночной звон колоколов от мистической церкви-призрака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кировского района Новосибирска не могут уснуть из-за мистической церкви-призрака. По словам жильцов дома №24 по улице Виктора Шевелева, каждую ночь они слышат странные звуки, напоминающие колокольный звон. В домовом чате тут же разгорелись жаркие споры, что же это может звенеть.

— Не сказать, что прям колокольный звон. Просто удары звенящие. Звуки слышно в основном ночью, уже три дня к ряду «звенят», — рассказали жильцы.

Сначала люди предположили, что кто-то стучит по трубам. Подозрения пали на жильцов последнего подъезда, где разместились самые большие квартиры дома. Однако оказалось, что это не так. Потом люди подумали на незакрепленные элементы балконов и на металлические части окон. Но тоже мимо.

Жильцы уже начали предполагать, что рядом поселились какие-нибудь сектанты. И это они бьют в колокола во время службы. Однако все оказалось прозаичнее.

— Я звонил в управляющую компанию. Оказалось, что звон, который исходит из батарей, из-за неисправных насосов отопления. Они в подвале воду качают и «звенят», — пояснил один из жильцов дома.

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