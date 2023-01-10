В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной закрыли из-за морозов

В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной закрыли из-за сильных морозов. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске ледовый городок на Михайловской набережной закрыли из-за сильных морозов. Об этом сообщили руководители аттракциона.

— В связи с погодными условиями Аттракцион «Ледовый Городок» на Михайловской набережной временно закрыт — 10 и 11 января, — сообщили в официальной группе ледового городка Вконтакте.

Напомним, начало рабочей недели принесло новосибирцам морозы вплоть до −30 градусов. По прогнозам синоптиков, холода задержатся в городе еще на несколько дней: 11 и 12 января ночью температура будет опускаться до −33…-35 градусов.

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