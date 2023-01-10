В Новосибирске резко подорожает перехватывающая парковка около метро «Площадь Маркса»

Тариф на перехватывающей парковке около метро «Площадь Маркса» увеличится в два раза. Фото: Даниил ОПАРИН

Тариф на перехватывающей парковке около метро «Площадь Маркса» увеличится в два раза. Раньше услуга стоила 50 рублей, но с 15 января водителям придется платить 100 рублей, пишет «Сибкрай».

Под автостоянку отведены третий, четвертый и пятый этажи. Недавно в здании повесили объявление, предупреждающее об увеличении стоимости парковки.

Так, оставить машину на период с 7 утра до 10 вечера можно будет за 100 рублей. Тариф с 22:00 до 07:00 тоже составляет 100 рублей. Рассчитаться можно как наличкой, так и при помощи перевода.

Парковкой владеет ООО «Гранит». В компании объяснили, что подорожание связано с возросшими расходами на охрану, видеонаблюдение и так далее.

− У нас рынок сейчас. Рынок диктует такую цену, сравните с нашу цену с уличными парковками, − высказался директор ООО «Гранит» Евгений Якуба.

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