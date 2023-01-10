В Новосибирске водитель КАМАЗа врезался в BMW и сбежал

В Железнодорожном районе Новосибирска водитель КАМАЗа врезался в BMW и сбежал с места ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Железнодорожном районе Новосибирска водитель КАМАЗа врезался в BMW и сбежал с места ДТП. Произошло все 8 января, по адресу Коммунистическая, 24.
— Номер его авто нашли. Будут лишать прав. Призываю водителей быть ответственными, не убегать после ДТП, и, хотя бы, оставлять свой номер телефона второму водителю, — цитирует владельца авто паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, опубликованного сибиряками видно, как грузовик, сдавая задом, врезается в иномарку, а потом к легковушке подходят двое мужчин.
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