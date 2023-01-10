Хоккеист отморозил нос во время матча на стадионе «Сибсельмаш» в Новосибирске в -27 градусов

Красноярский хоккеист Кирилл Попеляев отморозил себе нос во время матча на открытом стадионе «Сибсельмаш». Фото: кадр из видео "ХК Енисей"

Игрок красноярского хоккейного клуба «Енисей» Кирилл Попеляев отморозил себе нос во время матча на открытом стадионе «Сибсельмаш» в Новосибирске. Проходила игра в рамках чемпионата России по хоккею с мячом вечером 9 января в 27-градусный мороз. Кроме низких температур хоккеистам неудобства доставил сильный ветер.

— В таких погодных условиях очень тяжело играть. Во-первых, холодно, ветер. И лед очень плохой. Конечно, отвыкли от таких условий. Мы почти месяц тренировались у себя дома в идеальных условиях. Приехали, грубо говоря, один день покатались. Вчера хорошая погода была, а сегодня прямо это… Доставали из себя внутренние резервы, чтобы выиграть эту игру, — рассказал после матча Кирилл Попеляев.

Непогода не помешала красноярцам выиграть. Матч с новосибирским «Сибсельмашем» закончился со счетом 1:4 в пользу «Енисея».

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