В Новосибирске завершилось первенство СФО по хоккею с шайбой

Первенство СФО по хоккею с шайбой завершилось в Новосибирске. Фото: Игорь Недоступ

Первенство СФО по хоккею с шайбой завершилось в Новосибирске. Итоги турнира подвели 9 января в спорткомплексе «Энергия».

В решающем матче сражались хоккеисты 2011 года рождения, пишет «Навигатор». На лед вышли две команды – новосибирская «Энергия» и междуреченский «Вымпел».

Противник оказался не из слабых. Игра выдалась по-настоящему напряженной – в основное время счет был 3:3. В серии буллитов удача оказалась на стороне «Вымпела». Команда из Междуреченска заняла первое место со счетом 4:3. Новосибирцы же взяли серебро.

На третьем месте оказалась команда «Смена» из Северска. Четвертое заняли игроки казахстанского хоккейного клуба «ПСО» из Экибастуза, а пятое − «Рассвет» из Красноярска.

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