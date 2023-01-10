Снежную глыбу с крыши дома в Дзержинском районе Новосибирска убрали после вмешательства прокуратуры

Крышу очистили от снега. Фото: предоставлено читателями

Снежную глыбу, свисавшую с крыши дома по адресу Доватора, 29, убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

Публикация с жалобой появилась в группе «АСТ-54» утром 8 января. Мужчина сообщил, что глыба в любой момент может упасть кому-то на голову. Но коммунальные службы бездействовали.

Тогда местные жители обратились в прокуратуру.

− Прокуратура обязала управляющую компанию отчитаться перед нами об уборке. Позже пришло сообщение − навесы и снежные шапки убраны 9 января до 12:00. Также в УК объяснили, что задержка произошла из-за погодных условий. Из-за сильно ветра рабочим было опасно находиться на крыше, − рассказали КП-Новосибирск читатели.

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