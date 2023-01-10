В Новосибирске ТЦ «Сибирский молл» выставили на продажу

В Новосибирске торговый центр «Сибирский молл» выставили на продажу. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске торговый центр «Сибирский молл» выставили на продажу. За него и еще один ТРЦ «Новая высота» собственник хочет получить 3,715 миллиарда рублей.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», торги запланированы на 16 февраля. Продавать ТЦ будут единым лотом.

Напомним, «Сибирский молл» — один из первых крупных торговых центров, которые начали строиться в Новосибирске еще в начале 2000-х. Но завершить строительство удалось только в 2008 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске назначили повторную оценку имущественного комплекса аквапарка «Аквамир». Переоценку должны провести до конца января. После утверждения суммы аквапарк продадут на торгах. Ранее по оценкам экспертов цена за аквапарк достигала 1,4 миллиарда.

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