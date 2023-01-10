В Заельцовском районе Новосибирска около Горбольницы загорелось авто

Около Горбольницы загорелась иномарка Hyundai. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск
Во вторник, 10 января, около Горбольницы загорелась иномарка Hyundai. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Автором поста оказался мужчина, который пришел на помощь хозяину объятого огнем автомобиля.
− Я ехал, увидел − горит машина, остановился, открыл багажник, взял огнетушитель и побежал тушить. Хозяин в этот момент снегом с лопаты посыпал, − рассказал местный житель.
Вскоре к ним присоединился еще один мужчина с огнетушителем. По словам автора публикации, легковушка получила повреждения, из людей же никто не пострадал.
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