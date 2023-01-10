«Мы орали от страха»: новосибирцы встретили на дороге трехметровую лосиху с лосенком

Опасная встреча произошла на трассе под Новосибирском.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцы ехали на машине из Тогучина и увидели огромную лосиху с лосенком. Опасная встреча произошла ночью на трассе в районе села Карпысак. Своими эмоциями с КП-Новосибирск поделилась читательница.
− Животные прямо на дорогу вышли. К счастью, мы заметили и объехали по встречке. Лосиха в высоту метра три была, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
Увидев лосей посреди дороги, новосибирцы пришли в ужас. Ведь немало ДТП происходит с участием диких животных, ослепленных фарами.
− Мы орали от страха. Телефон достать не успели, чтобы снять. И вообще оттуда хотелось как можно быстрее уехать, − добавила читательница.
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