Прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал самые резонансные дела

Самые резонансные дела перечислил прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Фото: прокуратура НСО

Самые резонансные дела перечислил прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Пресс-конференция с его участием состоялась во вторник, 10 января.

Так, Александр Бучман держит на контроле дело депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка в Татарске и скрылся. Напомним, инцидент произошел 30 октября. После этого виновника аварии лишили водительских прав, членства в партии, также у него забрали мандат. Мамонтова собирались судить за оставление места ДТП. Но в декабре суд освободил его от уголовного преследования из-за примирения сторон. С таким решением прокуратура не согласна.

Второе дело – покупка администрацией Краснозерского района дома для матери восьмерых детей. Женщина стояла в очереди на жилье с 2015 года. В 2022 году сибирячке приобрели дом за шесть миллионов рублей. Однако его состояние оказалось ужасным – крыша дырявая, стены в трещинах, а внутри дубак.

Также на контроле прокурора НСО находится дело о гибели двух маленьких детей на пожаре в Первомайском районе. Няня оставила годовалую малышку и двухлетнего мальчика одних дома, а сама ушла по своим делам. Мама детей в тот день была на работе.

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