Двое жителей Новосибирской области незаконно убили пять косуль

В машине охотников обнаружили туши, охотничье оружие и патроны. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области охотники незаконно застрелили пять косуль. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

5 января инспекторы ГИБДД остановили на дороге в Убинском районе автомобиль «УАЗ». Внутри него находилось двое мужчин. Полицейские начали осматривать транспортное средство и обнаружили в нем туши диких животных. Также стражи правопорядка нашли охотничье оружие и патроны.

Водителя и пассажира доставили в отделение полиции. Задержанные – жители села Убинское возрастом 31 и 55 лет, ранее не были судимы.

− Сотрудники полиции изъяли из автомобиля пять туш косуль, одно гладкоствольное и два нарезных оружия, а также патроны к ним в количестве 54 штук, − рассказали в МВД.

Сибиряки признались, что убили животных на территории охотничьих угодий Убинского района. При этом разрешения на охоту у них не было.

Своими действиями мужчины нанесли ущерб животному миру в размере 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

На период расследования охотники находятся под подпиской о невыезде.

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