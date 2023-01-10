Юрист объяснил новосибирцам, куда обращаться, если получил травму из-за гололеда

Юрист объяснил, как получить компенсацию после падения на льду. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Жители Новосибирской области за новогодние праздники в 2023 году побили рекорд прошлых лет – случаев падения на льду стало на 30 % больше. Хорошо, если после этого люди отделываются ушибом или испугом. Но в некоторых случаях приходится экстренно добираться до ближайшего травмпункта. А затем – деньги на лечение, восстановление, санаторий, другие расходы.

Юрист Константин Зиновьев рассказал КП-Новосибирск, куда обращаться, чтобы получить компенсацию после несчастного случая, как определить, на чьей территории получена травма, и на что может рассчитывать пострадавший.

– Сначала необходимо найти лицо, в чьей собственности находится территория. Если падение произошло на улицах города, то обязанности по уборке ложатся на муниципалитет. Если это придомовая территория – ответственна управляющая компания. Кроме того, возникают ситуации с гололедом на лестницах, допустим, при выходе из магазина, ресторана. Тогда отвечать будет собственник – арендатор здания, который должен обеспечивать посетителям беспрепятственный доступ в заведение и выход из него. На территориях учреждений – школ, поликлиник – необходимо предъявить претензии к их руководителям. Если человек упал, когда выходил или заходил в здание, где он работает, тогда речь идет уже о производственной травме, – рассказал юрист.

В суде пострадавшему необходимо обосновать, что он упал в конкретном месте. Доказательствами могут быть показания свидетелей, записи с камер, лист вызова скорой помощи, который пациент имеет право получить, либо обращение в травмпункт.

Компенсации зависят от тяжести травм. Если человек ушибся, то он вряд ли пойдет в суд, а серьезный вред может привести и к уголовному делу.

– Я бы рекомендовал обратиться в суд с претензией сразу после инцидента и заявить сумму, которую пострадавший считает необходимой. Если вторая сторона добровольно ее уплатит – хорошо. Если становится ясно, что денег истец сейчас не получит, лучше подождать, пока сумма определится. Потому что сумма складывается из стоимости лечения и реабилитации, которые занимают много времени, – считает Константин Зиновьев.

При этом при возмещении вреда учитывается только стоимость тех услуг и лекарств, которые пациенту назначает квалифицированный специалист – врач как из частной, так и из муниципальной клиники. Если пострадавший покупает что-либо, что не указано в рекомендациях врачей, за это деньги не вернут.

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