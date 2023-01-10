Новосибирец умер из-за отравления алкоголем на новогодних праздниках

Трагедия произошла в разгар новогодних праздников. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Новосибирец скончался, отравившись некачественным алкоголем. Трагедия произошла в разгар новогодних праздников.

О том, как прошли январские выходные в 2023 году, рассказал на пресс-конференции главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. Он отметил, что пока это единственный случай, когда человек умер из-за спиртного.

− Статистика по 2022 году показывает, что январь – самый урожайный месяц по числу летальных исходов, связанных с наркотическими средствами и алкоголем, − отметил Равиль Теркулов.

Главный нарколог региона добавил, что больше всего случаев отравлений приходится на первые числа января.

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