Врио руководителя судебных приставов Новосибирской области стал Сергей Неведомский. Фото: УФССП по Пермского краю

Врио руководителя судебный приставов Новосибирской области стал Сергей Неведомский. Его коллективу представил начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев, который приехал в столицу Сибири с рабочим визитом.

— Сергея Неведомского представили коллегам. После он совместно с Иваном Николаевым провели рабочие встречи с руководством правоохранительных органов и судейского сообщества Новосибирской области, — рассказали в региональном УФССП.

Карьеру в ФССП Сергей Неведомский начал в 2000 году с должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. В 2013 году он стал заместителем руководителя УФССП по Красноярскому краю. Еще через шесть лет Неведомский возглавил приставов Пермского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер