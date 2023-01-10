В полиции прокомментировали избиение экс-директора BlaBlaBar в Новосибирске Андрея Васина

Инцидент произошел 6 января. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 10 января, СМИ опубликовали информацию, что в новосибирском развлекательном заведении BlaBlaBar избили его экс-директора Андрея Васина.

Сообщалось, что инцидент произошел 6 января. Андрей Васин получил различные травмы и попал в больницу. Информацию об этом КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по НСО.

В пресс-службе полиции подтвердили факт избиения.

− Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ − «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, − сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

При этом личность пострадавшего в МВД не раскрыли. КП-Новосибирск попробовала дозвониться до самого Андрея Васина, однако у него включен автоответчик.

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