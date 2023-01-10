В Новосибирской области медианная зарплата составила 45 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области медианная зарплата составила 45 тысяч рублей. К такому выводу пришел сервис по поиску работу «Зарплата.ру», проанализировав вакансии, а также предлагаемые зарплаты за второе полугодие 2022 года. Оказалось, что выросли они у специалистов трех профессий: строителей, токарей и геодезистов.

— Наибольший рост зарплат у руководителей в строительных проектах — 24%, медианная зарплата поднялась до 96,2 тысяч рублей. У токарей — на 22% до 91 тысячи рублей, геодезистов — 23% до 65 тысяч рублей, врачей — 17% до 60 тысяч рублей, а также сварщиков — 14% до 70 тысяч рублей, — сообщили в «Зарплата.ру».

На 14% выросли зарплаты сварщиков — до 70 тысяч рублей, учителей и делопроизводителей – до 35 тысяч рублей.

Есть и те профессии, где заплаты сильно упали. У менеджеров по туризму — на 16% до 33,5 тысяч рублей, у психологов — на 13% до 26 тысяч рублей.

Что же такое медианная зарплата? Это среднемесячный размер заработной платы в расчете на 1 рабочее место, относительно которой 50% работников получают меньше этой суммы, а другая половина — больше. Иными словами, медианная зарплата условно делит общую шкалу зарплат пополам и проводит границу прямо посередине. Вот и получается, что те, кто выше это границы получают больше, а те, кто ниже — меньше.

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