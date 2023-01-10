Новосибирец, задолжавший 14-летнему сыну 425 тысяч рублей алиментов, погасил долг после ареста авто. Фото: УФССП по НСО.

38-летний алиментщик из Первомайского района Новосибирска не платил деньги на содержание сына-подростка. Он задолжал наследнику 425 тысяч рублей. Об ответственности бессовестному отцу напомнили судебные приставы.

– Судебный пристав выявил зарегистрированный автомобиль у должника. Однако по месту жительства гражданина имущество не нашли. При этом мужчина не сообщал о его местонахождении. Тогда пристав-исполнитель объявил автомобиль в розыск. Машину обнаружили на стройплощадке, где и работал сам должник, – рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Автомобиль «Тойоту Короллу» опечатали и увезли на хранение экс-супруге алиментщика.

Оставшись без авто, необходимого для работы, должник нашел деньги и расплатился по счетам. Машину ему вернули, а бывшая жена отозвала исполнительный лист. Ведь горе-отец пообещал, что будет регулярно платить алименты сыну.

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