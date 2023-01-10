Новосибирцы проголосовали за строительство новой станции метро в Калининском районе

Новую станцию метро новосибирцы просят построить в Калининском районе. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Жители Новосибирска хотят, чтобы в Калининском районе построили новую станцию метро. Опрос о необходимости развития метрополитена проходил на портале Госуслуг.

У местных жителей спросили – в каком районе лучше всего построить новую станцию метро? 4901 человек (31.8%) проголосовали за Калининский.

Второй по популярности вариант – Кировский район. 3884 новосибирца (25.2%) хотят, чтобы новая станция появилась именно там.

За расширение подземки в Ленинском районе проголосовали 2682 горожанина. Это 17.4% голосов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что почти 100 % новосибирцев проголосовали за расширение метро.

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