В Новосибирске построили большую поликлинику в микрорайоне Новомарусино

В Новосибирске завершено строительство поликлиники в Ленинском районе. Фото: novosibirsk.er.ru.
В Ленинском районе Новосибирска достроили новый филиал поликлиники № 18. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В здании расположатся два блока – детское и взрослое отделения. Медицинский комплекс включает в себя кабинеты для диагностики, женская консультация, лаборатории и отделение восстановительного лечения.
В новой поликлинике в Новомарусино терапевты и узкие специалисты будут обследовать до 300 пациентов ежедневно.
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