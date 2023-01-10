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НовостиОбщество10 января 2023 5:45

Почти 100 % новосибирцев проголосовали за расширение метро

Опрос проводят на портале госуслуг
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы ждут открытия новых станций метро.

Новосибирцы ждут открытия новых станций метро.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Более 15,4 тысячи новосибирцев прошли опрос о расширении городского метрополитена на госуслугах. 99,7 % опрошенных согласились с тем, что развитие метро – это необходимость.

Почти половина горожан высказались, что недовольны уровнем развития подземки. Также около 50 % решили, что нужно построить новую линию метро. 36,3 % новосибирцев попросили развития Ленинской, красной ветки, и только 14,6 % – Дзержинской линии.

Больше всего голосов граждане отдали за новую станцию метро в Калининском районе. За ним следует Кировский район, несмотря на то, что там скоро откроют «Спортивную». Меньше всего в новых станциях нуждаются жители Центрального и Железнодорожного районов.

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