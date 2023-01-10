Налоговая требует банкротства крупного новосибирского застройщика

Крупного новосибирского застройщика могут признать банкротом из-за вмешательства ФНС.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Налоговая служба подала иск на компанию «СибирьРегионСтрой», построившую жилой комплекс и крыши торговых центров в Новосибирске. Информацию об этом опубликовали в Арбитражном суде Новосибирской области.
Межрайонная инспекция ФНС № 17 требует банкротства застройщика из-за долгов на сумму более 42 миллионов рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что подан иск о банкротстве крупнейшего новосибирского перевозчика мусора «Экотранс-Н».
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