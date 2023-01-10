На станции «Спортивная» в новосибирском метро установили первые двери

На новой станции метро в Новосибирске смонтировали двери. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске на новой станции метро «Сибирская» возле ледовой арены поставили двери. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика «СпецТрансСтрой».

На выходе из метро со стороны нового ЛДС установили 15 маятниковых дверей – они закрываются самостоятельно под действием гравитационных петель. Каждая из алюминиевых дверей весит 27 килограммов.

Такая конструкция и вес необходимы для того, чтобы сквозняк от движущихся составов не раскачивал двери и не доставлял неудобств пассажирам.

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