Новосибирский аквапарк могут продать за 1,4 миллиарда рублей

В Новосибирске оценивают имущество аквапарка. Фото: Аквапарк Аквамир.

В Новосибирске назначили повторную оценку имущественного комплекса аквапарка «Аквамир». Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на конкурсного управляющего компании-банкрота «ВТД-строй» Дмитрия Воронина.

Переоценку должны провести до конца января. После утверждения суммы аквапарк продадут на торгах.

Ранее стоимость «Аквамира», земельных участков, прав на товарные знаки, оборудования и недостроенной гостиницы составила более 2 миллиардов рублей. Сам аквапарк оценили примерно в 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, как судебные разбирательства отразились на посетителях аквапарка.

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