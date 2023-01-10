В Новосибирске на машину женщины с ребенком рухнула глыба льда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на машину женщины с ребенком разбила глыба льда. Об этом сибирячка рассказала в соцсети.

– Вечером 8 января я ехала на автомобиле по улице Ипподромской в сторону Фрунзе и на мою машину упала глыба льда со снегом, разбив лобовое стекло, – рассказала женщиина в группе «АСТ-54».

По словам жительницы Новосибирска, она и ребенок сильно испугались. Лобовое стекло, уточнила сибирячка, чудом не разбилось вовнутрь салона.

Женщина призвала ответственные за уборку наледи с крыш службы работать качественнее.

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