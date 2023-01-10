Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 1:43

В Новосибирске на машину женщины с ребенком рухнула глыба льда

Она разбила лобовое стекло
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на машину женщины с ребенком рухнула глыба льда.

В Новосибирске на машину женщины с ребенком рухнула глыба льда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на машину женщины с ребенком разбила глыба льда. Об этом сибирячка рассказала в соцсети.

– Вечером 8 января я ехала на автомобиле по улице Ипподромской в сторону Фрунзе и на мою машину упала глыба льда со снегом, разбив лобовое стекло, – рассказала женщиина в группе «АСТ-54».

По словам жительницы Новосибирска, она и ребенок сильно испугались. Лобовое стекло, уточнила сибирячка, чудом не разбилось вовнутрь салона.

Женщина призвала ответственные за уборку наледи с крыш службы работать качественнее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер