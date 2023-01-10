В новосибирской электричке в лютый мороз отключили отопление.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В электричке от Черепаново до Новосибирска-Главного отключили отопление в двух вагонах. При этом на улице с утра 10 января морозно – -29 градусов. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.
– Отопления, как пояснили пассажирам, в 3 и 4 вагоне нет по техническим причинам. Но люди в вагонах все равно едут. Некоторые уходят в другие вагоны. Но там приходится ехать стоя, – объяснила читательница КП-Новосибирск.
Горожане уверены, такая ситуация в сильные морозы недопустима.
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