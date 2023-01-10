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НовостиОбщество10 января 2023 1:07

Морозным утром 10 января Новосибирск сковали пробки в 7 баллов

Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Морозным утром 10 января Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.

Морозным утром 10 января Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Морозным утром 10 января Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы.

Пробки на улицах Широкой, Станционной, площади Труда и на проезде Энергетиков. Сложно проехать по Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и по Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на Блюхера, Новогодней, Ватутина и на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина и Бориса Богаткова. Движение по Красному проспекту и по проспекту Дзержинского тоже затруднено.

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