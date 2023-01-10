Пожарный впал в кому после тушения ТЦ «Успех»

Пожарный впал в кому после тушения торгового центра «Успех» в Барнауле. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарный впал в кому после тушения торгового центра «Успех» в Барнауле. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

— Мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей в результате выброса пламени. Сейчас он находится в отделении токсикологии Больницы скорой медицинской помощи № 2, — сообщает издание Amic. ru

Напомним, пожар произошел в ночь на 9 января. Там загорелся склад автомобильной резины на третьем этаже. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Открытое горение потушили уже к утру.

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